С вечера 20 мая над Россией сбили около 700 беспилотников, из них более сотни - над Московской областью.

Для столь массированных налетов число пораженных объектов относительно невелико (по заводу в Орловской и Липецкой областях). Но главным образом страдает российское авиасообщение.

Постоянно запускаемые малыми порциями беспилотники блокируют работу гражданской авиации. Главным образом в Москве - крупнейшем авиахабе РФ. Совокупно в московских аэропортах вводили ограничения на полеты более 20 раз. Больше всего - в Домодедово и Жуковском - по более чем десять раз. Там не принимали и не отправляли самолеты около 15 часов.

Из-за вводимого плана "Ковер" сотни рейсов были задержаны, десятки - перенесены, отменены или отправлены на другие аэродромы.

При этом о повторении "принципа домино" - цепной реакции, парализовавшей все авиасообщение, как было накануне 9 мая - не сообщалось. Хотя кадры застрявших в аэропортах пассажиров уже появлялись в пабликах.

На одном из самых популярных маршрутов - турецком, - который служит россиянам главным пересадочным хабом для полета в Европу, США и на другие дальние направления, задержки на вылет и прилет достигали нескольких часов. Некоторые пассажиры провели ночь в аэропорту. Но полностью авиадвижение не парализовано, что видно хотя бы по карте сервиса Flightradar, который показывает оживленное авиасообщение вокруг Москвы.

То есть, это пока основной результат уже практически трехдневного налета по территории РФ. И, видимо, целью и было хотя бы частичное "закрытие неба" над РФ. Это видно по тактике "порционных" налетов на ту же Московскую область небольшим количеством дронов. Очевидно, что для поражения цели был бы эффективнее более массированный точечный удар, который бы перегрузил российское ПВО. Однако он был бы достаточно скоротечным и не позволил бы надолго закрыть аэропорты. В то же время "порционные", но постоянные, удары вынуждают россиян вводить план "ковер" практически в режиме нон-стоп.

Нельзя не отметить, что массированные налеты украинских дронов возобновились сразу после звонка Трампа Путину, который вызвал недоумение в Киеве и европейских столицах. И которым Трамп "обнулил" ультиматум европейцев к Путину о безусловном прекращении огня.

Пытаясь "закрыть небо" над Москвой Украина как бы стремится показать Путину и российскому обществу, что война непосредственно касается уже и жизни столицы РФ и огромного числа россиян даже вдали от линии фронта (через паралич авиаперевозок). Что, возможно, по задумке Киева, должно подвигнуть Кремль на уступки в переговорном процессе по условиям завершения войны.

Впрочем, это может вызвать и другой эффект - побудить Кремль нанести новый массированный удар по Украине в качестве "акта возмездия". Впрочем, это также может быть использовано Киевом в свою пользу - как дополнительный аргумент для Запада и, особенно, для Трампа, усилить давление на Россию.

Другой вопрос, сколько по времени ВСУ способны поддерживать такую тактику "атак БПЛА нон-стоп", а также как быстро россияне смогут найти ей противодействие, чтоб сбивать украинские дроны в непосредственной близости от границы или линии фронта, не давая им залетать глубоко в тыл.