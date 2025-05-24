Сегодня ночью россияне атаковали Украину 14 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 250-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Сбито 6 ракет и обезврежены 245 дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на утро противовоздушной обороной сбито 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Киев) и обезврежено 245 враждебных БПЛА типа на востоке, севере, юге и в центре страны.

128 - сбиты огневыми средствами поражения, 117 - локационно утраченные/подавленные РЭБ (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская, Одесская, Харьковская, Донецкая области и Запорожье.

Основное направление вражеской атаки – столица Украины.

Напомним, сегодня ночью Киев подвергся массированный атаке РФ. Пострадали 15 человек.

Война в Украине идет 1186-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.