Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Киеву и области. Четверо человек погибли. Об этом сообщает ГСЧС.

В самом Киеве есть разрушения в трёх районах, пострадали 11 человек

В Голосеевском районе обломки сбитого дрона повредили два жилых дома, в одном из которых произошло частичное разрушение. Пострадали 4 человека, от госпитализации отказались.

В Днепровском районе – поврежден 2-этажный частный дом.

В Шевченковском районе – повреждена многоэтажка.

В Киевской области в результате ночной массированной атаки 4 человека погибли, 16 получили травмы, среди них 3 детей.

В Обуховском районе погибли 2 человека.

В Фастовском районе - 1 погибший, 8 пострадавших, среди них 1 ребенок.

В Бучанском – 1 погибший, 1 травмированный.

В Белоцерковском районе – 5 травмированных, среди них 2 детей.

Разрушены частные дома в разных районах области.

В селе Мархаловка под Киевом после ночной атаки выгорели несколько домов по одной и той же улице.

Напомним, вчера Киев также подвергся массированный атаке российских ракет и "Шахедов". В нескольких районах произошли пожары, пострадали 15 человек.

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