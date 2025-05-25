В Донецкой области российские войска продвинулись под городом Константиновка, создав угрозу окружения украинских сил южнее сёл Заря и Романовка.

Об этом свидетельствует карта военного обозревателя Deep State.

При этом военный эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке заявляет, что россияне уже взяли огневой контроль над зоной окружения, включая сёла Гнатовка и Старая Николаевка (карта 2).

Также, по версии Deep State, российские войска захватили новые территории к западу и востоку от Богатыря на Новопавловском направлении.

У границ Запорожской области войска РФ продвинулись в районе Зелёного Поля.

Ранее стало известно, что российские войска продвинулись возле Лобкового, Березовки и Александрополя.

Война в Украине продолжается 1187-й день. Последние новости с главными событиями 25 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Сегодня ночью россияне нанесли массированный удар по Украине. Есть погибшие и раненые в нескольких областях. Вчера в МИД заявили, что на переговорах в Стамбуле Москва потребовала четыре области Украины и обещала "завтра потребовать шесть или восемь". Deep State сообщает, что россияне закрепились на захваченных территориях Сумской области и хотят создать там плацдарм. СМИ пишут, что РФ стягивает войска к границам Харьковской и Сумской областей.

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