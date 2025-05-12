Российские войска продвинулись на фронте еще в двух местах.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

По данным паблика, продвижения есть на Новопавловском направлении южнее Серебряного, а также к югу от Константиновки - в районе Водяного Второго. В итоге уже в нескольких местах идут бои на трассе Покровск - Константиновка.

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников заявляет, что "Константиновское направление сыпется быстрее, чем я думал".

"По сути, с юго-запада враг уже выходит на подходы к городу. Да, это только с одной стороны. Но летом оккупантам будет гораздо удобнее проводить здесь всеобщую операцию", - пишет Мирошников.

Война в Украине идет 1174-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные и телеграм-каналы сообщали, что ВСУ теряют контроль над селом Богатырь на трассе Донецк - Запорожье. По данным карты Deep State, за сутки было зафиксировано продвижение россиян к Богатырю со стороны Разлива и расширение серой зоны в самой деревне. Также российские паблики писали, что армия РФ штурмует и Алексеевку севернее Богатыря.

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