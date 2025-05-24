Российские войска стягиваются к границам Харьковской и Сумской областей. Там уже сосредоточены 60-70 тысяч военных.

Об этом пишет британский телеканал Sky News, публикуя мнение, которое высказал военный аналитик Майкл Кларк.

Эксперт полагает, что таким образом Кремль хочет добиться связывания украинских сил на севере страны.

"Они (россияне - Ред.) потерпели неудачу в прошлом, но у них определённо есть войска на их стороне границы, у них там есть 60-70 тысяч военнослужащих", – отмечает Кларк.

Эти силы способны создать своего рода буферную зону, о которой говорил глава РФ Владимир Путин, но "это не значит, что они собираются захватывать города по всей Харьковской области", полагает Кларк.

"Могут ли они взять Харьков? Почти наверняка нет. Но могут ли они захватить территории вокруг него? Да, наверное, могут... И если они будут упорны, у них будет около четырех месяцев, чтобы сделать это, пока погода не повернётся против них", – добавил эксперт.

Ранее стало известно о боевых действиях на границе Сумской области.

А сегодня минобороны РФ заявило о захвате села Локня в Сумской области.

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