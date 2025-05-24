Россия вырвалась вперёд в гонке дронов, а ее новые FPV-аппараты меняют лицо войны. Об этом пишет The Times.

Россия заняла лидерство в применении беспилотников средней дальности - как стандартных FPV, так и их новых оптоволоконных версий. Эти дроны меняют саму физику фронта, тактику боя и психологию украинских военных. Особенно серьёзно страдают логистика и передовые позиции ВСУ.

По словам командира батальона с позывным "Куба" из 13-й бригады "Хартия", дальность поражения российских FPV-дронов только за последнюю неделю выросла на 4 км. Сейчас ударные аппараты "Молния-1" и "Молния-2" успешно поражают цели на дистанции до 20 км - включая логистические колонны под Краматорском.

Наибольшую угрозу представляют новые оптоволоконные FPV-дроны: они управляются по проводу, разматываемому из катушки, и нечувствительны к радиоэлектронной борьбе. Это делает их практически неуязвимыми и крайне точными: сигнал не глушится, а видеосвязь сохраняется до момента удара.

На передовой дроны полностью изменили условия войны. Танки и бронетехника стали лёгкой мишенью и фактически устарели - как рассказывает лейтенант Станислав из 93-й бригады: "Каждый раз, когда мы подводим броню к нулевой точке, её уничтожают".

Серая зона - нейтральная полоса между позициями - расширилась до 5–7 километров из-за постоянных ударов дронов. Теперь пехоте приходится высаживаться за много километров от фронта и пробираться пешком по ночам, чтобы не быть обнаруженными с воздуха.

Эвакуация раненых стала почти невозможной. Один из солдат умер от потери крови, так и не дождавшись эвакуации в течение пяти часов - дроны не позволяли приблизиться к позиции. На следующий день в том же секторе было уничтожено ещё пять транспортных средств.

Война под куполом дронов требует молниеносной адаптации, и пока именно Россия задаёт темп, делает вывод издание.

Напомним, украинские военные и волонтеры в последнее время все чаще говорят о кратном возрастании количества российских боевых БПЛА на линии фронта, а также все более интенсивных ударах по тылам, которые разрушают логистику ВСУ.

В РФ писали, что российское производство дронов и беспилотных систем выходит на новый уровень, а государство массово спонсирует стартапы.