Россия заявляет о захвате села Локни в Сумской области. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Ранее в сводке американского "Института изучения войны" сообщалось, что российские войска продвинулись в юго-западной части Локни (рядом с трассой Сумы - Суджа) и захватили поля к западу от села.

Также россияне утверждают, что взяли Ступочки и Отрадное в Донецкой области.

О потере Отрадного западнее Богатыря вчера заявляли украинские военные.

Также в начале мая военный паблик Deep State сообщал о боях в Ступочках под Часовым Яром (в направлении Константиновки). Однако на данный момент потери села телеграм-канал не подтверждает.

Война в Украине идет 1186-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне снова продвигаются к югу от Константиновки, сообщает Deep State. Восточнее они продвинулись в Романовке и к северу от Торецка - в Дачном. ПВО зафиксировала запуск нового ударного дрона, которым атаковали с утра Одессу. Вчера начался масштабный обмен пленными в рамках реализации стамбульской договоренности об обмене 1000 на 1000.

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