Российская армия захватила село Отрадное западнее посёлка Богатырь в Донецкой области.

Об этом сообщает военнослужащий ВСУ с позывным Мучной и военный обозреватель Deep State, публикуя карты боевых действий в своих телеграм-каналах.

Как сообщает военный, в Отрадном неприятель установил три российских флага. Теперь, как утверждает Мучной, противник сможетт начать штурм расположенных неподалёку деревень Фёдоровки и Комара.

О захвате Отрадного пишут и российские военные паблики, но, согласно карте Deep State, в настоящее время Отрадное остаётся под контролем ВСУ.

При этом украинские телеграм-каналы сообщают, что бои за Богатырь, который является важным укрепрайоном ВСУ, продолжаются.

Напомним, сегодня россияне атаковали Одессу новым ударным дроном.

Война в Украине продолжается 1185-й день. Последние новости с главными событиями 23 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Широкое применение дронов армией РФ грозит обвалом фронта и быстрым падением Покровска, пишет служащий ВСУ. Западные СМИ сообщают, что новый раунд украино-российских переговоров ожидается в середине июня. Сенат США пригрозил России 500%-ми вторичными тарифами, если Кремль выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.