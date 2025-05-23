Россия готова передать Украине проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он сообщил, что составление списка для обмена военнопленными с Украиной по формуле "1000 на 1000" уже заканчивается и одновременно продолжается разработка проекта документа с изложением условий достижения "устойчивой, долгосрочной, всеобъемлющей" договоренности об урегулировании с Украиной.

"Как только завершится обмен военнопленными, к этому времени мы будем готовы передать украинской стороне проект такого документа, который российская сторона сейчас завершает", - сказал министр.

Лавров также выразил уверенность в том, что атака украинских беспилотников на Россию, которая продолжается уже несколько дней, является попыткой сорвать переговоры сторон.

"Налицо попытка подорвать процесс, начатый в Стамбуле по итогам договоренности между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом", - отметил Лавров.

Ранее мы приводили заявление МИД РФ с угрозой ответить на массированную атаку дронов по территории России.

Напомним, сегодня прошел первый этап обмена пленными.