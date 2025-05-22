В РФ заявляют, что Зеленский "не подходит" для подписания меморандума об окончании войны
В России заявляют, что украинский президент Владимир Зеленский "не подходит" для подписания меморандума об окончании войны в Украине.
Об этом высказался директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.
"Потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", - сказал он.
"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли это ему делать внутри собственной страны - большой вопрос", - добавил Мусихин.
Ранее Путин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может участвовать в переговорах, но не может ничего подписывать "в силу своей нелегитимности".
Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ОП не ожидают, что Россия в готовящемся меморандуме о будущем мирном договоре выдвинет приемлемые для Украины условия мира.