В России заявляют, что украинский президент Владимир Зеленский "не подходит" для подписания меморандума об окончании войны в Украине.

Об этом высказался директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

"Потому что сейчас нынешний их руководитель уже давно потерял даже внутреннюю легитимность, не то что внешнюю. Соответственно, могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом", - сказал он.

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя. Тогда будет легитимный подписант. А сейчас идет речь о каких-то внутренних требованиях украинской конституции. По идее, если формально смотреть, это у главы парламента какие-то полномочия по подписанию. Позволят ли это ему делать внутри собственной страны - большой вопрос", - добавил Мусихин.

Ранее Путин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может участвовать в переговорах, но не может ничего подписывать "в силу своей нелегитимности".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в ОП не ожидают, что Россия в готовящемся меморандуме о будущем мирном договоре выдвинет приемлемые для Украины условия мира.