Первым пунктом плана урегулирования российско-украинского конфликта, предлагаемого президентом США Дональдом Трампом и содержащим 22 статьи, является прекращение огня.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

"В Стамбуле госсекретарь Рубио ясно дал понять, что мы представили "жёсткий мирный план". По итогам лондонских встреч мы выступили с всеобъемлющим планом из двадцати двух пунктов, который является основой для мира. Первый пункт – всеобъемлющее прекращение огня, что сразу останавливает убийства", – написал Келлог в Х.

Напомним, завтра Дональд Трамп будет звонить главе РФ Владимиру Путину и лидеру Украины Владимиру Зеленскому.

"Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра (17:00 по Киеву - Ред.). Темами разговора станут прекращение "бойни", что уносит в среднем более 5000 жизней российских и украинских солдат в неделю, и вопросы торговли", – написал Трамп в своей соцсети.

Ранее "Страна" приводила пять сценариев после звонка Трампа Путину.

Вчера из Вашингтона и Москвы прозвучало два заявления, которые показывают, что между сторонами согласовано ещё далеко не всё, и успех предстоящих переговоров не гарантирован.