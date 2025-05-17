Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая, поговорит по телефону с главой РФ Владимиром Путиным, а потом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран обсудят остановку огня.

Соответствующая публикация появилась на странице американского президента в его соцсети Truth Social.

"Я буду говорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в 10:00 утра (17:00 по Киеву - Ред.). Темами разговора станут прекращение "бойни", что уносит в среднем более 5000 жизней российских и украинских солдат в неделю, и вопросы торговли.

Затем я поговорю с президентом Украины Зеленским, а после – вместе с президентом Зеленским – с различными представителями НАТО. Надеюсь, это будет продуктивный день, будет достигнуто прекращение огня, и эта очень жестокая война, война, которая никогда не должна была начаться, закончится. Да благословит нас всех Бог", – написал Трамп.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что готовится телефонный разговор Путина и Трампа.

Ранее мы публиковали полное интервью с заявлениями Трампа об Украине.

Напомним, журналисты обратили внимание на смену риторики Трампа касательно мира в Украине.