Президент США Дональд Трамп утвердился во мнении, что для мирного урегулирования в Украине необходим не новый виток давления, а проведение встречи с российским лидером.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что президент США пришел к такому выводу несмотря на то, что официальные лица США выразили разочарование результатами переговоров в Стамбуле.

Журналисты цитируют недавнее заявление Дональда Трампа во время посещения Катара.

"Послушайте, ничего не сдвинется с мёртвой точки, пока мы с Путиным не встретимся. Понимаете? Очевидно, он не собирался ехать. Он был готов, но думал, что я тоже поеду. А без меня он ехать не собирался. И хотите вы того или нет, но я не верю, что что-то действительно произойдёт до нашей личной встречи. Встречаться придётся - потому что слишком много людей погибает", - сказал Трамп.

Главе государства вторит и государственный секретарь США Марко Рубио.

"Хочу быть откровенным: у нас нет завышенных ожиданий относительно завтрашнего дня. И, если говорить начистоту, на данном этапе совершенно очевидно – прорыв возможен только при личном взаимодействии между президентом Трампом и президентом Путиным. Именно такой уровень вовлечённости необходим, чтобы сдвинуть ситуацию с мёртвой точки. Я не думаю, что до их прямого и откровенного разговора можно ожидать каких-либо значимых результатов. А президент Трамп, как мне известно, готов к такому диалогу", – сказал Рубио.

В целом, администрация США ожидает, что личная встреча Трампа и Путина произойдёт очень скоро, заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка.

Как мы писали, в Европе после переговоров в Стамбуле осудили Россию.