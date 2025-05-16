Бывший посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что ушла в отставку из-за своего несогласия с политикой американского президента Дональда Трампа в оотношении Украины.

Об этом дипломат написала в колонке для Detroit Free Press.

Бринк заявила, что уважает "право и обязанность президента определять внешнюю политику США". Но поскольку роль дипломатической службы США заключается в реализации этой политики, а она с ней оказалась не согласна, то ушла с поста.

"Политика администрации Трампа с самого начала заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Таким образом, я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и сочла своим долгом уйти в отставку", - написала Бринк.

По ее словам, она не смогла "стоять в стороне, когда страна подвергается вторжению, демократия подвергается бомбардировкам, а гибель детей остается безнаказанной".

Она также призналась, что работа послом в Украине была "самой тяжелой" в ее жизни.

В конце апреля мы публиковали прощальное видео Бринк из Киева.

Также мы подробно разбирали, почему уволилась посол США и какая будет политика у ее сменщицы Джули Дэвис.