В Киеве к исполнению обязанностей руководителя посольства США вчера приступила временный поверенный в делах Джули Дэвис.

Посол США в Украины после 2014 года - это очень влиятельная фигура, которая, вне зависимости от того, кто занимает эту должность, играет большую роль во внутриполитических раскладах.

Исходя из официальной биографии Джули Дэвис, она карьерный дипломат, имеющий большой опыт работы в постсоветских странах. Примечательно, что незадолго до известия о назначении Дэвис в политических кругах Украины ходили разговоры, что скоро в Киев будет назначен именно полноценный посол.

Собеседники "Страны", впрочем, напоминают, что процедура назначения послов США достаточно длительная, а для сложных переговоров, которые сейчас ведут между собой обе страны, будет лучше, если у Вашингтона будет постоянный представитель в Киеве.

При этом в той части политкругов, что ориентирована на структуры Демократической партии США, выбор Дэвис в качестве временного главы посольства вызвал определенное оживление.

Как известно, Дональд Трамп с первых дней своего президентства начал фактический разгром структур, через которые при демократических администрациях осуществлялось влияние США (а точнее, самой Демпартии). В первую очередь, речь идет о USAID, проекты которого были остановлены по всему миру.

В Украине это произвело огромный эффект. Большое количество различных структур здесь жило за счет американских грантов, а также (при Байдене) пользовалось поддержкой Вашингтона и американского посольства.

После прихода к власти Трампа вся эта огромная "клиентелла" оказалась деморализована, дезорганизована и ослаблена. Чем немедленно воспользовался Офис президента, усилив давление на тех грантовиков, которые ему особо досаждали своей критикой, а других начал активно перетягивать на свою сторону, обещая финансирование и поддержку.

Одновременно Банковая активизировала накат на политических оппонентов. В первую очередь на Порошенко (но не только). Наблюдатели также это связывали со сменой власти в США. Как считается, при Байдене американцы не давали Зеленскому окончательно уничтожить своих внутренних противников. А при Трампе на этот вопрос обращают уже меньше внимания.

Кандидатура Джули Дэвис, которая является не идейной трамписткой, а карьерным дипломатом, пробудила в грантовых кругах и в оппозиции надежду, что все может вернуться, как было "при бабушке Нуланд".

Насколько обоснованы подобные ожидания и чем вообще займется в Украине новый посол, разбиралась "Страна".

Chargé d’affaires с аккредитацией на Кипре

Вчера в Киев приехал новый руководитель американского посольства. В качестве временного поверенного в делах (chargé d’affaires, ad interim) дипломатическое представительство возглавила Джули Дэвис.

5 мая она приступила к исполнению своих обязанностей. При этом Дэвис имеет ранг посла. В официальном сообщении посольства в Украине говорится, что степень бакалавра она получила в университете Северной Каролины, а магистра - в школе международных отношений Принстонского университета, говорит на русском и французском языках. За тридцать лет дипломатической карьеры она не раз ездила в командировки в страны Восточной Европы. Причем она уже работала в посольстве в Украине, а также в России, Грузии, Польше, в структурах НАТО и Госдепа.

В ее дипбиографии есть примечательный факт: в 2020 году Дэвис (тогда ее фамилия была Фишер) была утверждена на пост посла США в Беларуси. Эта должность была вакантной с 2008 года. Произошло это назначение накануне президентских выборов 2020 года, за которыми последовали акции протеста. По итогу Дэвис так и не приехала в Минск, потому что МИД Беларуси отозвал агреман (согласие на принятие посла), обвинив ее в контактах с лидерами белорусской оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской. В качестве спецпосланника по Беларуси Фишер/Дэвис работала два года в Литве, и в ее официальном микроблоге в X (бывшем Твиттере) полно фотографий с Тихановской и другими белорусскими оппозиционерами.

Посол Дэвис (в центре) активно поддерживала белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую (вторая справа). Фото: x.com/usambbelarus

С 2023 года Дэвис возглавляла американское посольство на Кипре и остается там аккредитованной, несмотря на командировку в Киев.

"В этом качестве (временного поверенного в Киеве - Ред.) она будет работать неустанно, чтобы окончить войну и остановить кровопролитие, одновременно укрепляя двусторонние отношения, делая и Америку, и Украину безопаснее, сильнее и богаче", - говорится в сообщении посольства в Украине.

Кроме того, отмечено, что в качестве chargé Дэвис будет работать до назначения нового посла.

Слухи о послах

Примечательно, что до известия о назначении Дэвис в украинских политкругах ходили упорные слухи, что для Киева выберут полноценного посла.

Назывались даже имена. Например, бывший глава СБУ, а ныне народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко утверждал в своем Youtube-канале, что посольство возглавит некий посол, уже занимавший руководящую должность в прошлые годы. Это будет человек, который "хорошо знает, что именно сейчас нужно Украине".

Ранее издание Reuters утверждало, что в числе возможных кандидатов - заместитель помощника госсекретаря по Восточной Европе, политике и региональным вопросам в Бюро по делам Европы и Евразии Кристофер Смит, который в 2022-23 годах был заместителем посла в Украине Бриджит Бринк и, к слову, одним из кураторов антикоррупционных органов в Украине. В частности, в этом качестве он, по одной из версий, играл свою роль в организации скандала против соратника Трампа Пола Манафорта накануне выборов 2016 года.

"Он (Смит - Ред.) часто бывал в Украине, отлично понимает все внутренние процессы в стране, знает наших реформаторов, кто чем занимается, кто чем дышит. У него хорошие отношения с различными политическими представителями Украины, поэтому он прекрасно осведомлен и владеет всей необходимой информацией. Насколько мне известно, он долгое время помогал тому же Кенту (бывшему зампосла в Украине Джорджу Кенту, также курировавшему создание и работу антикоррупционной вертикали - Ред.) по вопросам, связанным с Украиной”, - рассказывал в своем Youtube-канале народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

При этом он уточнял, что на вопрос, кто же поедет послом в Украину, "нет ответа даже у самого Трампа".

"Но, если это будет Смит, я бы на месте ребят из Офиса президента сильно напрягся, потому что Крис - человек прямолинейный, очень эффективный в своей работе, и отлично знает все детали и нюансы, в том числе про "известных украинских реформаторов", - утверждает Железняк.

Впрочем, с учетом, как писалось выше, его возможной причастности к сливу компромата против Манафорта (что в 2016 году активно использовалось демократами против Трампа) назначение Смита изначально выглядело сомнительным.

Так или иначе, приезд Дэвис означает, что в Вашингтоне продолжают определяться с выбором (а если судить по предыдущему президентскому сроку Трампа, в случае ключевых дипмиссий, к которым относится и посольство в Украине, это может занять довольно много времени).

Хотя и сама процедура назначения долгая.

"В США в отличие от нынешней Украины соблюдаются формальности в вопросе назначения послов. Нужно несколько месяцев на то, чтобы определиться с кандидатом, потом он должен пройти утверждение в Конгрессе, что тоже дело не одного дня. Это же не как у нас: только уволили из министров и сразу назначили послом. И если сейчас у нас есть представитель США на достаточно высоком уровне, это напротив плюс нашим отношениям”, - говорит "Стране" член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и парламентской группы дружбы с США Мария Ионова ("Евросолидарность").

Лояльных по осени считают

После Майдана 2014 года американское посольство стало одним из ключевых "центров принятия решений" в Киеве, временами соперничая даже с Банковой.

С началом же полномасштабной войны с РФ в украинско-американских отношениях начались разноплановые процессы.

С одной стороны, важность этих отношений для Киева резко возросла из-за оказываемой Америкой военной и финансовой помощи. С другой стороны, Зеленский установил свою личную прямую коммуникацию с руководством США. Кроме того, стихла критика на Западе в адрес украинских властей за коррупцию и нарушения прав человека.

В результате влияние американского посольства, как ни странно, снизилось. Как рассказывают источники "Страны", в ответ на какие-либо претензии или просьбы от посла Зеленский отвечал примерно так: "я регулярно лично общаюсь с вашим президентом, мне он ничего подобного не говорил".

При этом посольство продолжило патронировать грантовых активистов, часть из которых активно критиковали Офис президента и лично Зеленского за отсутствие "реформ" и за плохую борьбу с коррупцией.

Это привело к тому, что отношения ОП и тогдашнего посла Бриджит Бринк испортились. Правда, уволена она была, судя по всему, из-за противоречий с новой республиканской администрацией, для политической линии которой бывший посол, будучи выдвиженкой Демпартии, не подходила.

Уход Бринк стал еще одним тревожным звонком для грантовых активистов, которые и до того пребывали в подавленном состоянии после прекращения финансирования со стороны USAID.

Особенно они опасались, что новым послом США в Украине станет идейный трампист, который развернет борьбу с "агентурой Демпартии".

И то, что временным повременным стала именно Дэвис - карьерный дипломат, имеющий большой опыт работы в постсоветских странах, вызвало в этих кругах определенное оживление. А также надежды на то, что резкого ухудшения отношения к ним не будет.

На возвращение грантового финансирования никто особо, конечно, не надеется. Однако есть надежды на усиление коммуникации с посольством, а также на то, что через нового посла можно будет доносить до Белого дома альтернативную провластной позицию по внутренним вопросам. На это же есть и расчет в украинской оппозиции.

"Дэвис - кадровый дипломат, который вряд ли будет разрушать систему, которая сложилась вокруг американского посольства. Конечно, в первую очередь она будет выполнять указания из Вашингтона. Но шашкой махать и раскрывать "заговоры демократов против Трампа" она вряд ли будет. Кроме того, она так или иначе будет поставлять информацию в Вашингтон и эта информация не всегда будет нравиться Банковой", - полагает источник "Страны" в грантовых кругах.

Впрочем, один из украинских дипломатов, который общается с Госдепом США, скептически отнесся к этим надеждам.

"Да, Дэвис действительно карьерный дипломат. Но, как любой карьерный дипломат, она в первую очередь будет проводить ту линию, которую ей выпишут в Госдепе. И эта линия сейчас вырабатывается. И вряд ли она будет такой, как во времена Байдена и Нуланд. Если бы в Госдепе было желание оставить все как есть, то на своем месте осталась бы и Бриджит Бринк. А новый руководитель посольства наверняка подбирался в том числе и исходя из готовности проводить линию Трампа. К тем украинским активистами и структурам, которые при демократах пользовались американской поддержкой, сейчас в Вашингтоне отношение крайне настороженное, а если говорить прямо, то сугубо негативное. Поэтому в любом случае инструментарий влияния США на внутриполитическую ситуацию в Украине будет меняться. Но под какие именно задачи он будет меняться (а это главный вопрос), определится позже, когда решится вопрос о завершении войны или же, наоборот, станет понятно, что вопрос этот не решается и война продолжается. Именно исходя из этого будет выработана и новая американская политика по отношению к внутриукраинским процессам. В том числе и по отношению лично к Зеленскому. И в рамках этой линии будет действовать и американское посольство", - говорит дипломат.