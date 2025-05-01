Временным поверенным в делах США в Киеве назначили Джули Дэвис Фишер, сообщила пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс. Она приступит к своим обязанностям с 5 мая.

Джули Дэвис Фишер - карьерный дипломат с рангом министра-советника и 30-летним опытом. До назначения в Украину занимала пост посла США в Республике Кипр (с февраля 2023 года).

"Президент Трамп и министр Рубио назначили посла Джули Дэвис временным поверенным в делах в Киеве в этот критический момент, когда мы движемся к мирному соглашению, чтобы остановить кровопролитие. Посол Дэвис - выдающийся карьерный сотрудник Высшей дипломатической службы, имеющий ранг министра-советника. Обладая богатым опытом в области международной дипломатии, она занимала ключевые посты на протяжении последних 30 лет. В настоящее время посол Дэвис - посол Соединенных Штатов в Республике Кипр и занимает эту должность с февраля 2023 года. В данный момент времени министерству требуются лучшие кадры, и посол Дэвис - выбор президента и секретаря", – сказала Брюс.

Позже официальный сайт Государственного департамента подтвердил назначение. Дэвис будет исполнять обязанности в этой должности до тех пор, пока Трамп не назначит постоянного посла в Украине.

"Посольство США в Киеве с радостью сообщает, что посол Джули С. Дэвис займет должность временного поверенного в делах с понедельника, 5 мая. Посол Дэвис будет руководить взаимодействием посольства в Киеве с украинским правительством и народом от имени президента Трампа и секретаря Рубио. В этом качестве она будет неустанно работать над прекращением войны и прекращением кровопролития, одновременно укрепляя двусторонние отношения, делая Америку и Украину более безопасными, сильными и процветающими", - говорится в сообщении.

Джули Дэвис Фишер - кадровый сотрудник Высшей дипломатической службы. Владеет русским, французским и грузинским языками.

Опыт у неё действительно большой и включает весьма непростые регионы. До своего назначения на Кипр, которое можно назвать коротким отпуском, Джули Дэвис занимала должность специального посланника по Беларуси в Вильнюсе, говорится в биографии на сайте посольства США в Никосии.

Фишер получила степень бакалавра гуманитарных наук по специальности "Россия и Восточная Европа" в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, а также степень магистра государственной политики в Школе государственных и международных отношений Принстонского университета. За безупречную службу Фишер получила несколько наград, включая Премию президентского ранга.

Она была начальником штаба заместителя госсекретаря по управлению и ресурсам, поддерживающим реформы, включающие управление знаниями, кадрами и безопасностью на объектах США за рубежом.

До этого Фишер занимала должность директора Оперативного центра Госдепартамента - круглосуточной команды, которая обеспечивает связь госсекретаря, руководителей департаментов и коллег по всему миру (Операционный центр также занимается целевыми группами департамента и группами реагирования на кризисы - Ред.).

Работа в НАТО была сопряжена с необычными для дипломата вызовами. С 2011 по 2013 год в поддержку генерального секретаря НАТО Фишер была направлена ​​в международный персонал НАТО в качестве заместителя директора Личного офиса, где она руководила подготовкой к Брюссельскому саммиту 2018 года и переезду в новую штаб-квартиру НАТО.

Она работала в посольствах США в Тбилиси (Грузия), Киеве (Украина) и Москве (Россия), где она была временным поверенным в делах США в РФ, а также посещала Совет национальной безопасности и была членом Исполнительного секретариата Государственного секретаря, а также вхожа в Бюро по делам Европы и Евразии, а также Бюро по делам Ближнего Востока.

Президент Дональд Трамп 20 апреля 2020 года выдвинул Фишер на должность посла США в Беларуси. Слушания по ее кандидатуре состоялись в Комитете Сената по иностранным делам только 5 августа 2020 года. Комитет ообщил о ее выдвижении в Сенат 22 сентября 2020 года и Фишер единогласно была утверждена Сенатом 15 декабря 2020 года уже после избрания нового президента США.

Фишер должна была стать первым послом США в Беларуси с 2008 года, но Минск отказал ей в визе, потому Джули работала из Вильнюса (Литва) в качестве специального посланника США по Беларуси, начиная с октября 2021 года и до 9 июня 2022 года, когда Фишер объявила, что ее полномочия подходят к концу.

Уже 15 июня 2022 года президент Джо Байден объявил о назначении Фишер на пост следующего посла в Республике Кипр и 30 ноября 2022 года слушания по ее выдвижению прошли в Комитете Сената по иностранным делам. Комитет положительно сообщил о ее выдвижении Сенату 7 декабря 2022 года. Сенат утвердил ее выдвижение 13 декабря 2022 года. Она была приведена к присяге исполняющим обязанности заместителя секретаря Джоном Р. Бассом 1 февраля 2023 года и вручила свои верительные грамоты президенту Никосу Анастасиадису 21 февраля 2023 года.

Должность посла США в Украине вакантна после отставки Бриджит Бринк в апреле 2025 года, занимавшей этот пост с июня 2022 года, куда она была назначена решением президента США Джо Байдена.