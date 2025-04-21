Посол США Бриджит Бринк попрощалась с Украиной. Видео
Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала прощальное видеообращение.
Соответствующий ролик появился в телеграм-каналах.
"Работа еще не закончена. Мы выступаем за справедливый и длительный мир", - подчеркнула Бринк в своем обращении.
О том, что Бриджит Бринк покидает Украину, Госдепартамент объявил 10 апреля.
Напомним, Бринк стала послом летом 2022 года. До этого три года в Украине в качестве временной поверенной в делах США была Кристина Квин.
Как писала "Страна", Бринк - ставленница Демпартии США, а точнее - экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, одного из бывших кураторов Украины в Вашингтоне Виктории Нуланд. После прихода республиканской администрации стоило ожидать, что Бринк, как и другие креатуры демократов в ключевых посольствах, на своей должности не задержится.
На своей должности она патронировала грантовых активистов и политических оппонентов Офиса президента, в том числе из самой команды власти, чем сильно раздражала президента Владимира Зеленского, который даже поднимал вопрос о ее увольнении в разговоре с тогдашним госсекретарем Блинкеном.
Также недавно, комментируя в соцсети удар по Кривому Рогу, Бринк не указала, кто именно его нанёс, и призвала к скорейшему окончанию войны. Президент Украины раскритиковал реакцию американского посольства, после чего посол написала новый пост, в котором уже назвала удар по Кривому Рогу российским.
Однако после публикации Зеленский снова раскритиковал Бринк и заявил, что "осуждений мало".
Почему увольняется посол США Бринк и какая будет политика у ее сменщика, мы подробно рассказывали в отдельном материале.