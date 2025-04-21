Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала прощальное видеообращение.

Соответствующий ролик появился в телеграм-каналах.

"Работа еще не закончена. Мы выступаем за справедливый и длительный мир", - подчеркнула Бринк в своем обращении.

О том, что Бриджит Бринк покидает Украину, Госдепартамент объявил 10 апреля.

Напомним, Бринк стала послом летом 2022 года. До этого три года в Украине в качестве временной поверенной в делах США была Кристина Квин.

Как писала "Страна", Бринк - ставленница Демпартии США, а точнее - экс-заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, одного из бывших кураторов Украины в Вашингтоне Виктории Нуланд. После прихода республиканской администрации стоило ожидать, что Бринк, как и другие креатуры демократов в ключевых посольствах, на своей должности не задержится.

На своей должности она патронировала грантовых активистов и политических оппонентов Офиса президента, в том числе из самой команды власти, чем сильно раздражала президента Владимира Зеленского, который даже поднимал вопрос о ее увольнении в разговоре с тогдашним госсекретарем Блинкеном.

Также недавно, комментируя в соцсети удар по Кривому Рогу, Бринк не указала, кто именно его нанёс, и призвала к скорейшему окончанию войны. Президент Украины раскритиковал реакцию американского посольства, после чего посол написала новый пост, в котором уже назвала удар по Кривому Рогу российским.

Однако после публикации Зеленский снова раскритиковал Бринк и заявил, что "осуждений мало".

Почему увольняется посол США Бринк и какая будет политика у ее сменщика, мы подробно рассказывали в отдельном материале.