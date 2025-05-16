Президент США Дональд Трамп заявил, что может позвонить Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

Об этом сообщает CNN.

"Нам нужно встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, мы решим это, а может и нет, но, по крайней мере, мы будем знать. А если не решим, то это будет очень интересно", - сказал президент США журналистам на борту Air Force One, вылетая из Абу-Даби.

Ранее в Кремле сообщили, что сегодня у Путина возможен международный разговор по телефону.

Напомним, Трамп заявил, что готов был полетать с Ближнего Востока на встречу с Путиным, но решил лететь в США, потому что у него родился внук.

На вопрос о сроках встречи с Путиным президент США сказал, что она состоится "как только мы сможем это организовать".

Также он заявлял, что считает маловероятным мир в Украине без его личной встречи с Путиным.

"Послушайте, ничего не сдвинется с мёртвой точки, пока мы с Путиным не встретимся", - сказал Трамп.

Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.