В Кремле прокомментировали возможность встречи Трампа и Путина
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина необходима, но она "должна быть подготовлена", чтобы дать результат.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Такая встреча, безусловно, необходима - в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения разговора по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", - сказал он.
При этом Песков говорит, что вечером у Путина возможен международный разговор по телефону.
Ранее президент США заявлял, что считает маловероятным мир в Украине без его личной встречи с Путиным.
Напомним, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка заявил, что администрация США ожидает, что личная встреча Трампа и Путина произойдёт очень скоро.
Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.
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