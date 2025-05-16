Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина необходима, но она "должна быть подготовлена", чтобы дать результат.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Такая встреча, безусловно, необходима - в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения разговора по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины", - сказал он.

При этом Песков говорит, что вечером у Путина возможен международный разговор по телефону.

Ранее президент США заявлял, что считает маловероятным мир в Украине без его личной встречи с Путиным.

Напомним, старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка заявил, что администрация США ожидает, что личная встреча Трампа и Путина произойдёт очень скоро.

Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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