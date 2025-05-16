Европейские лидеры выступили с реакцией на переговоры в Турции украинской и российской делегаций. В целом они осудили РФ.

Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил "положительный сигнал" и считает, что на переговорах произошел "очень маленький, но первый положительный сигнал", однако при этом обвинил Москву в срыве переговоров.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция РФ на переговорах "неприемлема". Он обвинил президента России Владимира Путина в затягивании перемирия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон полагает, что Россия проигнорировала требования США, Украины и Европы о перемирии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил РФ в срыве переговоров, добавив, что Кремль отказался вести диалог при участии США и выдвинул неприемлемые условия.

Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что после переговоров "стало очевидно, кто действительно хочет мира, а кто - нет". Она призвала к перемирию и предоставлению Украине гарантий безопасности.

Отметим, что заявления Украины и РФ после переговоров были позитивно-конструктивными и взаимных обвинений стороны пока не озвучивали. Наоборот, переговорщики заявили, что намерены готовиться к новому раунду обсуждений.

Перед стартом переговоров мы обрисовывали общую диспозицию.