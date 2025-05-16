Администрация США убеждена в том, что прежняя западная стратегия ведения войны на истощение против России не работает.



Об этом заявила заместитель спецпосланника президента США Морган Ортагус телеканалу Fox.

Теперь Трамп стремится содействовать достижению мира в Украине, добавила она.

Ранее The Wall Street Journal предположила, что Дональд Трамп утвердился во мнении, что для мирного урегулирования в Украине необходим не новый виток давления, а проведение встречи с российским лидером.

Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ ведет наступление по всем направлениям, главное направление - Сумское, там наступают 67 тысяч российских военных. DS заявляет о потере села Новое на Лиманском направлении. Главой делегации в Стамбуле назначен министр обороны Рустем Умеров.

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