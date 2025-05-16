Ситуация вокруг российско-украинского конфликта представляет собой проблему для стран Запада.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передаёт местное издание RMF24.

Туск заявил журналистам, что переговоры в Стамбуле показали, что россияне не проявили доброй воли: московские делегаты не имели намерения вести переговоры в присутствии представителей Вашингтона и выдвинули условия, которые были неприемлемы не только для Киева, но и "для всех нас".

Глава польского правительства добавил, что первоочерёдной задачей будет сохранение европейского и американского единства по вопросу Украины.

"Мы не скрываем, что российскую позицию вряд ли можно назвать конструктивной. Вероятно, нас ещё ждут очень трудные дни", – отметил Туск.

Напомним, накануне переговоров Дональд Туск посетил Киев вместе с лидерами Британии, Германии и Франции в рамках встречи представителей "коалиции желающих" поддержать Украину в войне с РФ.

При этом, премьер Польши считает, что многочисленные встречи в Европе не приближают мир в Украине.