Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что многочисленные встречи в Европе по Украине не приближают мир.

Об этом он рассказал по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает TVP Info.

По его словам, Варшава будет представлена на саммите по Украине в Париже на следующей неделе.

"Как вы знаете, действительно, очень много таких встреч, саммитов, видеоконференций, поездок по украинскому вопросу. Некоторые могут сказать, что это слишком. И, похоже, количество встреч не приводит к прогрессу. Это мой общий комментарий: давайте не будем сходить с ума, думая, что если будет 56 саммитов и видеоконференций, мир наступит быстрее", - сказал Туск.

Напомним, что вчерашний саммит в Брюсселе закончился провалом. По его итогам ни одного решения по военной поддержке Киева принять не смогли.

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас предложила выделить 5 миллиардов евро для Украины на поставку боеприпасов, однако и это предложение не прошло.

Война в Украине идет 1122-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 марта 2025 года в обновляемом онлайне.