Глава российской делегации на встрече с представителями Украины в Стамбуле Владимир Мединский отверг предложение Киева о переговорах только после прекращения огня.

Об этом он заявил в интервью российскому федеральному телеканалу.

"Война и переговоры всегда идут в истории одновременно", – заявил Мединский.

Комментируя содержание переговоров в Стамбуле, представитель РФ сказал, что "очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля 2022 года".

"Как это всё могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договорённостей был уже в Стамбуле. Он был несколько более жёстким по отношению к реалиям на земле, чем то, что предлагалось в Гомеле. Но, к сожалению, и стамбульский процесс был сорван из-за прямого вмешательства Запада", – сказал Мединский.

Ранее он заявил о договоренности, согласно которой каждая сторона детально пропишет свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего пройдет еще одна встреча делегаций.

Мы приводили реакцию европейских лидеров на переговоры в Стамбуле. Все они раскритиковали Россию.