Новая встреча делегаций Украины и России может состояться уже в июне. На ней будет продолжение переговоров.

Об этом заявила журналистка NV Юлия Забелина.

При этом российские СМИ сообщают, что дата новой встречи еще не определена.

Ранее мы приводили заявления сторон после сегодняшних переговоров в Стамбуле.

В Украине говорят, что россияне выдвинули ряд неприемлемых для Киева требований.