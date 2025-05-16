На переговорах в Стамбуле российская сторона предъявила Украине требования, которые делегация из Киева считает неприемлемыми.

Об этом заявил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий.

"Мы к этому готовились. Украинская делегация знала, что так будет. Поэтому держала очень спокойный тон и спокойно защищала свою линию, высказывала свою позицию. Считаем, что украинская делегация сделала это довольно эффективно", - добавил Тихий.

Какие именно это были требования, он не сказал.

При этом "Суспильне" со ссылкой на источник сообщает, что делегация РФ потребовала признать Крым российским.

Ранее мы приводили первые официальные заявления сторон о результатах переговоров. Они сообщили, что за столом обсуждали "все модальности" прекращения огня и что будет подготовка встречи на уровне лидеров Украины и России. Кроме того, был согласован крупнейший обмен пленными по формуле "1000 на 1000".

Также глава российской делегации Владимир Мединский отверг предложение Киева о переговорах только после прекращения огня. Он заявил, что "война и переговоры всегда идут в истории одновременно".