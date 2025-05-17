Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского главу Владимира Зеленского и снова отметил "хорошие отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, сделка с Путиным, вероятно, будет заключена.

"У меня очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы заключим сделку. Нам нужно сесть за стол. И, думаю, мы, вероятно, это (личную встречу с Путиным - Ред.) запланируем, потому что я устал от того, что другие люди туда ездят и всё такое. И при этом — я думаю, Стив Уиткофф проделал невероятную работу. Но это очень тяжёлая работа. Это работа, которую, учитывая позицию, могу сделать только я. И, думаю, мы сделаем это быстро. Думаю, Путин устал от всей этой истории", - заявил Трамп о вероятной встрече с Путиным.

На вопрос, является ли Путин препятствием к миру, Трамп ответил критикой Зеленского:

"Слушайте, у меня был очень жёсткий разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он говорил. И он не делал все проще. Я всегда говорил — у него нет козырей. И у него действительно нет козырей. Он имеет дело с огромной армией, с кем-то, кто храбр, у кого отличное снаряжение".

При этом американский лидер раскритиковал финансирование Украины при предыдущей администрации, заявив о потраченных 350 миллиардах (Украина эту цифру отрицает). И снова назвал Зеленского "лучшим торговцем в мире".

"Знаете, что меня раздражает? Мне ненавистно было видеть, как всё это… извините — спускали в унитаз. Мне ненавистно было видеть, как выписываются чеки на 60 миллиардов долларов.

Каждый раз Зеленский… Я думаю, он лучший торговец в мире, намного лучше меня. Зеленский приезжает в Вашингтон — уходит с 100 миллиардами. Каждый раз, как он приезжал — 100 миллиардов, 100 миллиардов.

Сейчас его возможности сокращаются, потому что в последний раз он получил только 60 миллиардов. Но Конгресс очень недоволен этим. Они спрашивают — куда идут все эти деньги?

Мы просто выписываем чеки. Мы не знаем. Мы просто отправляем чеки. Мы просто отправляем наличные. Где они?

Европейцы тоже очень сильно пострадали от этого. Они потратили кучу денег. Они потратили 100 миллиардов. Мы потратили 350. Так быть не должно. Всё должно быть наоборот", - заявил президент США.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что предпочел бы не вводить новые санкции против РФ.

В то же время в Европе дезориентированы тем, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию в Украине.