В Европе дезориентированы тем, что президент США Дональд Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации издания, европейские государства в частном порядке "разочарованы" постоянным изменением позиции американского лидера по войне в Украине.

Агентство пишет, что некоторые все еще верят, что Трамп выполнит свои предварительные угрозы о введении вторичных санкций и банковских ограничений против России из-за затягивания с перемирием.

При этом американские чиновники в последнее время все в большей степени стали считать президента РФ Владимира Путина главным препятствием для заключения мирного соглашения.

Однако, в Белом доме подчеркивают, что последнее слово так или иначе остается за Трампом.

Напомним, на фоне участившихся намёков западной прессы о том, что Трамп не намерен усиливать давление на Путина, сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из авторов санкционного законопроекта, предусматривающего вторичные 500% пошлины на основные товары российского экспорта, призвал "перестать играть в игры с Россией".

Подробнее о перспективах после Стамбульских соглашений мы писали в отдельном материале.