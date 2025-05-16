На фоне участившихся намёков западной прессы о том, что президент США Дональд Трамп не намерен усиливать давление на главу РФ Владимира Путина для принуждения к деэскалации конфликта с Украиной, а наоборот – хочет с ним встретиться, проявляют активность и сторонники иного подхода.

Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм, один из авторов санкционного законопроекта, предусматривающего вторичные 500% пошлины на основные товары российского экспорта, призвал "перестать играть в игры с Россией".

Соавтор Грэма демократ Ричард Блументаль считает, что Путин "будет продолжать затягивать и блокировать усилия по прекращению огня, пока его экономика не окажется в изоляции – на финансовом острове".

Блументаль призвал немедленно вынести санкционный пакет на голосование в Конгрессе.

Отметим, что накануне сегодняшней встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле, было много прогнозов, что стороны не достигнут соглашения о перемирии, после чего Киев обвинит Москву в срыве переговоров и Трампа призовёт ввести жесточайше санкции против РФ за задержку мирного процесса.

Однако вышло иначе – хоть о перемирии и не договорились, но Украина не стала заявлять о срыве переговоров, а сообщила, что готовится ко второму раунду переговоров и к встрече Зеленского с Путиным.

В свете этого вопрос о санкциях против РФ повис в воздухе. При этом лично Трамп итоги сегодняшних переговоров в Стамбуле пока не комментировал.

Ранее "Страна" разбиралась, что показали итоги переговоров в Стамбуле и чего ждать дальше.