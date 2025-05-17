Президент США Дональд Трамп предпочел бы не вводить новые санкции против РФ и заявил о "хороших отношениях" с главой РФ Владимиром Путиным.

Таким образом он ответил на вопрос Fox News о намерениях усилить санкционное давление на Москву.

"Я прибегну к этому, если придется. Я предпочел бы не делать этого", - заявил Трамп.

При этом американский глава выразил уверенность, что ему удастся спланировать встречу с Путиным.

На замечание журналиста, что президента России "нет за столом переговоров", Трамп ответил: "Путин за столом. Он хотел эту встречу. Но я чувствовал, что встречи без меня не может быть".

Глава Белого дома убежден, что без него не может быть сделки. Трамп отметил, что между Киевом и Москвой "много ненависти", но у него "хорошие отношения" с российским президентом.

"Поэтому нам нужно встретиться, и я думаю, мы спланируем это", - добавил он.

У президента Украины Владимира Зеленского же в настоящий момент "нет карт" на переговорах, отметил Трамп.

Напомним, в Европе дезориентированы тем, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию в Украине.

При этом западные СМИ пишут, что новый пакет санкций Евросоюза против России будет "самым масштабным в истории", поскольку охватит сразу четыре санкционных направления.