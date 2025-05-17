Трамп заявил, что предпочел бы не вводить новые санкции против РФ
Президент США Дональд Трамп предпочел бы не вводить новые санкции против РФ и заявил о "хороших отношениях" с главой РФ Владимиром Путиным.
Таким образом он ответил на вопрос Fox News о намерениях усилить санкционное давление на Москву.
"Я прибегну к этому, если придется. Я предпочел бы не делать этого", - заявил Трамп.
При этом американский глава выразил уверенность, что ему удастся спланировать встречу с Путиным.
На замечание журналиста, что президента России "нет за столом переговоров", Трамп ответил: "Путин за столом. Он хотел эту встречу. Но я чувствовал, что встречи без меня не может быть".
Глава Белого дома убежден, что без него не может быть сделки. Трамп отметил, что между Киевом и Москвой "много ненависти", но у него "хорошие отношения" с российским президентом.
"Поэтому нам нужно встретиться, и я думаю, мы спланируем это", - добавил он.
У президента Украины Владимира Зеленского же в настоящий момент "нет карт" на переговорах, отметил Трамп.
Напомним, в Европе дезориентированы тем, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию в Украине.
При этом западные СМИ пишут, что новый пакет санкций Евросоюза против России будет "самым масштабным в истории", поскольку охватит сразу четыре санкционных направления.