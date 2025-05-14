Венгрия и Словакия не стали блокировать 17-й пакет санкций ЕС против РФ "ввиду его относительной слабости".

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

Как выяснилось, новые ограничения коснулись заморозки активов российских бизнесменов и высокопоставленных российских чиновников, а также запрет на их въезд в страны Европейского союза.

В новый пакет, утвержденный послами, также вошли запрет на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, участвующих в обходе санкций и почти 200 нефтяных танкеров "теневого флота".

При этом Швеция и Финляндия заявили, что пакет должны будут одобрить их парламенты, но проблем с этим не ожидается.

Ранее журналист "Радио Свобода" заявил, что послы Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против РФ.

На днях мы писали о том, что в ЕС угрожали России санкциями за отказ от перемирия. При этом СМИ отмечали, что в новые санкции просто добавят больше нефтяных танкеров, и 17-й пакет рестрикций "не будет выходить за рамки" предыдущего.

Также указывалось, что окончательно санкции должны быть утверждены 20 мая.