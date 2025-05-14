"Относительно слабые". Что вошло в новый пакет европейских санкций против РФ
Венгрия и Словакия не стали блокировать 17-й пакет санкций ЕС против РФ "ввиду его относительной слабости".
Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
Как выяснилось, новые ограничения коснулись заморозки активов российских бизнесменов и высокопоставленных российских чиновников, а также запрет на их въезд в страны Европейского союза.
В новый пакет, утвержденный послами, также вошли запрет на экспорт химикатов, используемых для производства оружия, торговые ограничения для десятков компаний, участвующих в обходе санкций и почти 200 нефтяных танкеров "теневого флота".
При этом Швеция и Финляндия заявили, что пакет должны будут одобрить их парламенты, но проблем с этим не ожидается.
Ранее журналист "Радио Свобода" заявил, что послы Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против РФ.
На днях мы писали о том, что в ЕС угрожали России санкциями за отказ от перемирия. При этом СМИ отмечали, что в новые санкции просто добавят больше нефтяных танкеров, и 17-й пакет рестрикций "не будет выходить за рамки" предыдущего.
Также указывалось, что окончательно санкции должны быть утверждены 20 мая.