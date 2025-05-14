Послы Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против РФ.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Также дипломаты согласовали дополнительные санкции за "нарушение прав человека, гибридное вмешательство по всему миру и распространение химического оружия".

Ранее в ЕС угрожали России санкциями за отказ от перемирия. При этом СМИ писали, что в новые санкции просто добавят больше нефтяных танкеров, и 17-й пакет рестрикций "не будет выходить за рамки" предыдущего.

Также указывалось, что окончательно санкции должны быть утверждены 20 мая.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что ЕС вместе с США в ближайшие дни могут ввести новые санкции против России, которые могут коснуться работы финансовых сервисов и реализации углеводородов.

Кроме того, ввод новых санкций против РФ вчера не исключил и Путин.

В то же время в Bloomberg писали, что чиновники США не ответили европейцам о готовности к новым санкциям против Москвы.

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