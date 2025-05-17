Новый пакет санкций Евросоюза против России будет "самым масштабным в истории", поскольку охватит сразу четыре санкционных направления.

Об этом пишет DW со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По данным агентства, введенные санкции будут одновременно по четырем основаниям: за войну против Украины, за "систематические нарушения прав человека", за "действия в рамках гибридной войны", а также за использование химического оружия.

В планах стоит утверждение более 130 новых ограничений.

При этом под удар попадут предприятия оборонного сектора России, участники "теневого флота", компании и посредники из третьих стран, поставляющие в РФ товары, находящиеся под санкциями, а также структуры и лица, занимающиеся "распространением дезинформации".

Ранее западные СМИ писали о намерении добавить к санкциям торговые пошлины против России.

Напомним, в настоящее время Европа крайне негативно реагирует на позицию РФ во время переговоров с Украиной и требует от Москвы безусловного прекращения огня.

Детальнее ситуацию вокруг переговоров мы анализировали в отдельном материале.