Европейские лидеры готовятся ввести дополнительные санкции против Владимира Путина после его неявки на переговоры в Турции между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает газета Poitico со ссылкой на еврочиновников.

Европа рассматривает введение "карательных тарифов" на российский импорт, сообщили чиновники.

Об этом будет идти речь на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, куда вчера полетел президент Владимир Зеленский.

Введение тарифов ЕС ранее рассматривалось в качестве варианта обхода противодействия санкций со стороны Венгрии. Дискуссии возобновились после того, как американский сенатор Линдси Грэм внес законопроект о 500-процентных тарифах на российские товары.

Ранее Европа от пошлин против РФ воздерживалась, применяя более жесткий инструмент - санкции, запрещающие торговлю с РФ по тем или иным категориям товаров.

Но теперь, после отказа Путина пойти на перемирие, в Европе призывают "задушить" российскую экономику.

"Мы должны быть готовы к введению разрушительных санкций, которые могут задушить российскую экономику раз и навсегда", - сказал министр иностранных дел Франции Барро.

Напомним, 14 мая послы Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против РФ. Новые ограничения коснулись заморозки активов российских бизнесменов и высокопоставленных российских чиновников, а также запрет на их въезд в страны Европейского союза.

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