Президент США Дональд Трамп "не желает причинять главе РФ Владимиру Путину боль" и "протягивает оливковую ветвь" Кремлю по итогам украино-российских переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает CNN.

"Трамп, кажется, в частном порядке предлагает поддержку Украине и ее союзникам, но публично протягивает оливковую ветвь двусторонней встречи с главой Кремля, как только Москва будет к этому готова", - говорится в статье.

"Президент США свел на нет неделю растущей напряженности и давления на Москву, заявив, что до тех пор, пока он не встретится с Путиным, не стоит ожидать никакого прогресса… Трамп преуменьшил всякое ощущение срочности, добавив, что никогда не ожидал, что Путин приедет без его визита в Стамбул, по-видимому, придя к выводу, что "ничего не произойдет" с Украиной до тех пор, пока он не встретится с главой Кремля", - пишет CNN.

При этом отмечается, что главу РФ Владимира Путина "мало волнует европейское или американское давление, он просто предлагает минималистичное мирное предложение с максималистскими требованиями и отказывается сдвинуться с места".

По предположениям, в настоящее время Россия "тянет время и накапливает силы на восточном фронте, как показывают снимки с беспилотников, в преддверии вероятного летнего наступления".

"Эта неделя, возможно, помогла прояснить, где на самом деле находится Москва, но также и нежелание Трампа причинять Путину боль", - пишет телеканал.

В итоге в статье подчеркивается, что "неделя бурной дипломатии оставила Украину примерно там же, где она была".

Ранее во время интервью Трамп раскритиковал украинского главу Владимира Зеленского и снова отметил "хорошие отношения" с Путиным.

В то же время в Европе дезориентированы тем, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию в Украине.