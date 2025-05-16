Один из членов украинской делегации во время переговоров заявил, что Россия планирует напасть на Польшу в 2030 году.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на источник.

Также сообщается, что российская делегация рассмеялась, а ее глава Владимир Мединский попросил "не переводить переговоры в жанр фэнтези".

Ранее украинские СМИ писали, что делегация РФ в Стамбуле требовала от Киева признания Крыма российским.

Мы приводили первые заявления делегаций после окончания переговоров.