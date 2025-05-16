"Не переводите переговоры в жанр фэнтези". Украинец в Стамбуле заявил о планах нападаения России на Польшу
Один из членов украинской делегации во время переговоров заявил, что Россия планирует напасть на Польшу в 2030 году.
Об этом сообщают российские издания со ссылкой на источник.
Также сообщается, что российская делегация рассмеялась, а ее глава Владимир Мединский попросил "не переводить переговоры в жанр фэнтези".
Ранее украинские СМИ писали, что делегация РФ в Стамбуле требовала от Киева признания Крыма российским.
Мы приводили первые заявления делегаций после окончания переговоров.