Организация объединённых наций (ООН) приветствует прямые переговоры между РФ и Украиной в Стамбуле, прошедшие впервые за три года.

Об этом заявили в офисе генерального секретаря организации.

ООН надеется, что переговоры между РФ и Украиной послужат критическим шагом к созданию условий для устойчивого мира, добавили в офисе Антониу Гутерреша.

Организация готова поддержать значимые усилия для завершения войны в Украине, также заверили в офисе генсека ООН.

Между тем лидеры ведущих европейских стран осудили Россию после переговоров.

Война в Украине идет 1178-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 16 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ ведет наступление по всем направлениям, главное направление - Сумское, там наступают 67 тысяч российских военных. DS заявляет о потере села Новое на Лиманском направлении. Главой делегации в Стамбуле назначен министр обороны Рустем Умеров.

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