Пять основных требований РФ на переговорах в Стамбуле опубликовало Bloomberg
Западные СМИ продолжают публиковать требования, которые Россия, как утверждается, выставила на переговорах с Украиной в Стамбуле.
Bloomberg в своей статье привело 5 основных тезисов:
- Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового уничтожения на своей территории.
- Киев должен отказаться от требований репараций с Москвы.
- Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других регионов.
- Президент РФ Владимир Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из этих регионов.
- Кремль хочет, чтобы все пять регионов были признаны российскими на международном уровне.
Напомним, ранее похожие требования от РФ на переговорах в Турции публиковали со ссылкой на источники и другие СМИ.
Детальнее ситуацию вокруг переговоров мы анализировали в отдельном материале.
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