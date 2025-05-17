Западные СМИ продолжают публиковать требования, которые Россия, как утверждается, выставила на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Bloomberg в своей статье привело 5 основных тезисов:

Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового уничтожения на своей территории. Киев должен отказаться от требований репараций с Москвы. Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других регионов. Президент РФ Владимир Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из этих регионов. Кремль хочет, чтобы все пять регионов были признаны российскими на международном уровне.

Напомним, ранее похожие требования от РФ на переговорах в Турции публиковали со ссылкой на источники и другие СМИ.

Детальнее ситуацию вокруг переговоров мы анализировали в отдельном материале.

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