Стали известны требования Кремля, озвученные главой российской делегации Мединским на перговорах с Украиной в Стамбуле.

Их опубликовал сервис Clash в соцсети Х без уточнения источника информации.

Нейтралитет Украины аналогичный модели Австрии – никаких иностранных войск или оружия массового поражения на территории, подконтрольной Киеву Отсутствие репараций – взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению ущерба, нанесённого войной Права русскоязычных – Украина должна принять европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец "националистической пропаганде" Признание потери территорий – Украина не должна претендовать и выдвигать конституционные претензии России на пять регионов (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым) и не чинить препятствий в действиях по их международному признанию Условие немедленного прекращения огня – украинские войска должны выйти из всех регионов, на которые претендует РФ. То есть, полностью с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, Москва отвергла предложение Киева вести переговоры после прекращения огня.

Также "Страна" анализировала что показали переговоры Украины с Россией в Стамбуле и каковы шансы остановить войну.