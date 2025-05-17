Владимир Мединский – фото из открытых источников

Стали известны требования Кремля, озвученные главой российской делегации Мединским на перговорах с Украиной в Стамбуле.

Их опубликовал сервис Clash в соцсети Х без уточнения источника информации.

  1. Нейтралитет Украины аналогичный модели Австрии – никаких иностранных войск или оружия массового поражения на территории, подконтрольной Киеву

  2. Отсутствие репараций – взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению ущерба, нанесённого войной

  3. Права русскоязычных – Украина должна принять европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец "националистической пропаганде"

  4. Признание потери территорий – Украина не должна претендовать и выдвигать конституционные претензии России на пять регионов (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области и Крым) и не чинить препятствий в действиях по их международному признанию

  5. Условие немедленного прекращения огня – украинские войска должны выйти из всех регионов, на которые претендует РФ. То есть, полностью с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Снимок сообщения в Х

Напомним, Москва отвергла предложение Киева вести переговоры после прекращения огня.

Также "Страна" анализировала что показали переговоры Украины с Россией в Стамбуле и каковы шансы остановить войну.

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