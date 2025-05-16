В Украине ожидают, что встреча Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится уже в ближайшее время.

Об этом заявил на брифинге член украинской делегации в Стамбуле, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.

По его словам, предварительный успех переговоров в Стамбуле еще предстоит закрепить, и "это означает, что давление на Россию должно продолжаться".

"Мы не должны расслабляться на этом этапе. И есть много вопросов, которые только лидеры могут решить, учитывая сложность вопросов и природу России, где практически каждый вопрос решает Путин. Мы ожидаем, чтобы встреча состоялась как можно быстрее", - сказал Кислица.

Ранее мы приводили первые официальные заявления сторон о результатах переговоров. Они сообщили, что за столом обсуждали "все модальности" прекращения огня и что будет подготовка встречи на уровне лидеров Украины и России.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что на переговорах в Стамбуле российская сторона предъявила Украине требования, которые делегация из Киева считает неприемлемыми.