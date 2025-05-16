Переговоры в Стамбуле прошли "лучше, чем ожидалось"

Об этом пишет британская газета The Times.

Издание отмечает, что, хотя конкретных результатов на переговорах достигнуто не было, многие аналитики отмечают, что всё могло бы закончиться гораздо хуже.

"Крупнейший обмен военнопленными и договорённость продолжить обсуждение условий прекращения огня – я бы счёл это результатом лучше, чем ожидалось для первых прямых переговоров за три года", – заявил старший политолог американского аналитического центра Rand Сэмюэл Шарап.

Кроме того, по его мнению, "стороны показали, что могут вести диалог без посредничества" (имеется в виду тот факт, что прямые переговоры продолжались почти два часа).

Также издание отмечает, что член украинской делегации на пресс-конференции сегодня днем отметил "предварительный успех" мирных переговоров.

О том, что переговоры России и Украины прошли "положительнее, чем ожидалось", сообщает и американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного турецкого чиновника.

При этом американская газета New York Times утверждает, что переговоры сторон по урегулированию военного конфликта ознаменовали тактическую победу руководства России.

Газета связывает свой вывод с тем, что переговорный процесс прошёл без договорённости о прекращении огня, на чем настаивал Киев и почти все его западные союзники.

Напомним, Киев объявил новый раунд переговоров с Москвой в июне.

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