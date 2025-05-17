В субботу, 17 мая, в Украине идет 1179-й день войны с Россией.

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Последние новости 17 мая

10:13 В РФ начался бум дроностроения, пишет российское оппозиционное издание Insider. Причем происходит он аналогичным с Украиной образом - государство массово спонсирует стартапы.

"Гаражные стартапы превратились в крупнейшие российские бизнесы, привлекшие уже более 200 млрд рублей в виде инвестиций и получающие не менее 130 млрд рублей выручки в год", - говорится в статье. Подробнее...

09:34 Зеленский - "торговец" и "хорошие отношения" с Путиным. Полное видео заявлений Трампа по Украине в интервью Fox News.

Вот, что он говорил о вероятной встрече и сделке с президентом РФ:

"У меня очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы заключим сделку. Нам нужно сесть за стол. И, думаю, мы, вероятно, это (личную встречу с Путиным - Ред.) запланируем, потому что я устал от того, что другие люди туда ездят и всё такое. И при этом — я думаю, Стив Уиткофф проделал невероятную работу. Но это очень тяжёлая работа. Это работа, которую, учитывая позицию, могу сделать только я. И, думаю, мы сделаем это быстро. Думаю, Путин устал от всей этой истории".

08:57 Bloomberg также публикует требования, которые Россия, как утверждается, выставила на переговорах с Украиной в Стамбуле.

1. Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового уничтожения на своей территории.

2. Киев должен отказаться от требований репараций с Москвы.

3. Украина должна смириться с потерей Крыма и четырех других регионов.

4. Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из этих регионов.

5. Кремль хочет, чтобы все пять регионов были признаны российскими на международном уровне.

08:24 Трамп предпочел бы не вводить новые санкции против РФ и заявил о "хороших отношениях" с Путиным. У Зеленского же, по его мнению, "нет карт" на переговорах.

"Я прибегну к этому, если придется. Я предпочел бы не делать этого", - заявил он, отвечая на вопрос Fox News, намерен ли президент усиливать санкционное давление на Москву.

Трамп выразил уверенность, что ему удастся спланировать встречу с Путиным.

На замечание журналиста, что президента России "нет за столом переговоров", Трамп ответил: "Путин за столом. Он хотел эту встречу. Но я чувствовал, что встречи без меня не может быть". Подробнее...

08:05 В Европе дезориентированы тем, что Трамп пока не воплотил угрозы принудить Россию к перемирию, пишет Bloomberg.

Собеседники Bloomberg говорят, что европейские государства в частном порядке "разочарованы" постоянным изменением позиции президента США по войне в Украине. Подробнее...