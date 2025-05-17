Ровно неделю назад в Киев приехали лидеры Германии, Франции, Британии и Польши и, вместе с Зеленским, выдвинули фактический ультиматум Путину. Либо он соглашается на безусловное и полное прекращение огня на 30 дней с понедельника 12 мая, либо против России будут введены жесткие санкции со стороны как ЕС, так и США. Причем, как утверждалось, этот вопрос был согласован уже и с Трампом.



По своей форме это выглядело как предложение, выдвинутое для того, чтоб Путин отказался. Что президент РФ и сделал. Однако выставил свое встречное предложение – организовать прямые переговоры между Украиной и Россией 15 мая в Стамбуле.



Первая реакция Зеленского и европейцев была ожидаемо отрицательная – там сказали, что сначала перемирие, а потом уже переговоры. И повторили – если Путин эту схему не поддержит, то будут санкции. В том числе и от США.



Но затем выступил Трамп и одним своим сообщением всю эту тщательно выстраиваемую линию поломал. Он призвал Зеленского "немедленно" согласиться на переговоры с Путиным.



И Зеленский немедленно согласился. Правда, тут же потребовал, чтоб на переговоры явился лично Путин, иначе это будет свидетельствовать о том, что он не хочет мира.



Прошло 12 мая, Россия прекращение огня не объявила, но об ультиматуме уже почти никто не вспоминал.



Правда, судя по комментариям, в Украине и на Западе считали, что ультиматум не отменен, а просто перенесен на 15 мая, когда после переговоров должно было стать понятно - поддерживает ли Россия перемирие или нет.



Первоначально Зеленский пытался представить как срыв переговоров отказ Путина приехать на них и "низкий уровень" российской делегации. Но затем, по рекомендации европейских партнеров, все ж таки послал на переговоры в Стамбул делегацию во главе с Умеровым.



При этом, все украинские представители четко обозначили, что единственный вопрос, который будет рассматриваться на встрече – это перемирие. И больше ничего.



Поэтому большинство наблюдателей ожидало, что на переговорах российская делегация отвергнет перемирие (либо выдвинет неприемлемые для Киева условия), после чего украинская делегация покинет переговоры и объявит об их провале. И тогда же угрозы ультиматума (санкции и прочее) должны быть реализованы.



Однако произошедшее после переговоров этот сценарий вновь поломало – ни о каком перемирии не договорились (судя по утечкам, россияне выставили условия, которые Киев счел неприемлемыми). Однако украинская делегация после встречи не объявила о провале переговоров. Наоборот – заявила о достижении договоренностей по обмену пленными, а также о подготовке ко второму раунду переговоров и к встрече Зеленского с Путиным. Правда, судя по выражению лиц членов делегации на известном видео с Умеровым, говорилось все это без особой радости.



Таким образом, ультиматум, объявленный неделю назад, окончательно повис в воздухе, перенесясь на неопределенное время.



Что произошло?



Уже обсуждается конспирологическая версия, что якобы Умеров по заданию Ермака, действовавшего по указанию администрации Трампа, объявил о продолжении переговоров, хотя установка Зеленского была объявить о провале встречи. Никаких доказательств этой версии, естественно, нет.



Хотя обращает на себя внимание тот факт, что с момента встречи в Стамбуле по ее сути и дальнейших перспективах не высказался ни Зеленский, ни Ермак.



Впрочем, есть и совершенно не конспирологическая версия, лежащая на поверхности.



Это позиция Трампа, который еще с четверга настойчиво дает понять, что не хочет присоединятся к ультиматуму Путину с требованием немедленного заключения перемирия, а рассчитывает на встречу с ним. Эту мысль он повторял за последние дни несколько раз. О том, что на данном этапе Трамп намерен не давить на Путина, а договориться с ним о встрече, где и заключить "сделку", пишут и ведущие американские СМИ ("Трамп не желает причинять Путину боль, а протягивает оливковую ветвь").

В таких условиях объявление украинской делегацией о провале переговоров с фактическим выходом из них становилось, во-первых, бессмысленным, так как не привело бы к реализации ультиматума (без участия США это невозможно), а во-вторых, опасным, так как могло бы быть воспринято Трампом как отказ Киева от диалога с РФ, начала которого он требовал.

Таким образом, ситуация по войне Украине зависла в ожидании встречи (или хотя бы разговора для прояснения позиций) Трампа и Путина.



Далее возможно несколько вариантов, которые в базе своей зависят от ответа на два вопроса.



1. Считает ли Путин возможным достижение своих целей военным путем или нет. Если считает, то он будет выдвигать и далее (даже на встрече с Трампом, если она вообще состоится) свои требования вроде вывода украинских войск со всей территории четырех регионов. Если нет – то может согласиться и на прекращение огня по линии фронта, взамен получив некие крупные бонусы от Трапа (признание Крыма, снятие всех санкций, прекращение поставок оружия Украине, блокирование вступления Украины в НАТО и т.д.).

2. Если Путин будет и далее настаивать на своих максималистских требованиях (вывод войск из четырех регионов и т.д.), то согласится ли с ними Трамп, подключившись к давлению на Киев с требованием их выполнения? А если не согласится и переговоры на этом зайдут в тупик, то готов ли Трамп вводить жесткие санкции, либо просто перестанет заниматься украинскими делами. В том числе и поставлять Киеву оружие.



От ответа на эти вопросы, зависят и варианты развития событий, которые могут быть очень разными.



От заключения сделки, когда Путин соглашается на перемирие по линии фронта, а взамен получает крупные уступки от США (а Трамп представляет отказ Путина от контроля над всей территорией 4 областей как свою огромную победу). До введения жестких санкций против России с фактическим прерыванием диалога с Москвой и резкой эскалацией войны в Украине и, не исключено, в отношениях между США и Россией. Судя по последним заявлениям Трампа, он до этого доводить не хочет, но опция сохраняется – много сил на Западе и внутри США выступают за ужесточение политики против РФ.



От сохранения статус-кво (помощь Украине не прекращается, но и новые санкции против РФ не вводятся, чтоб не закрывать перспективы для диалога) до полного прекращения всякой активности на украинском направлении (включая посредничество в переговорах и поставки оружия).



Либо вариант, который сейчас выглядит совершенно фантастическим, но, учитывая непредсказуемость Трампа, его также полностью отбрасывать нельзя: вариант, при котором президент США согласится с ныне выдвигаемыми требованиями РФ к Украине (вывод войск из четырех областей, прекращение мобилизации и т.д.) и начнет давить жестко на Киев с требованием их выполнения. В таких условиях, скорее всего, реакцией украинской власти будет отказ (даже ценой потери американской помощи и конфронтации с Трампом). Но положение Украины в войне это, мягко говоря, не улучшит.



Но даже если до такого экстремального варианта дело не дойдет, то в целом ситуация для Киева выглядит тревожной.



В прошлую субботу, когда выдвигался ультиматум о перемирии с 12 мая, было ощущение, что ситуация дошла до точки бифуркации – когда или Путин соглашается с перемирием, или же коллективный Запад обрушивает на него невиданные санкции.



Прошла неделя. Путин перемирие не принял. Но и санкции на него никто не обрушил. Более того, в целом, процесс идет по повестке, которую задала Москва – прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, договоренности об их новом раунде. Да и плюс к тому еще и Трамп активно намекает на желание встретиться с Путиным и "все решить".

То, что жесткие санкции будут введены – все еще возможно, если Трамп придет лично к выводу, что на приемлемых условиях договорится с Путиным не получается. Однако это не гарантировано, так как велики риски прямой конфронтации США и России.



И если никакого резкого усиления давления Запада на РФ не будет и в Киеве убедятся, что на значительное увеличение поддержки в войне со стороны США и ЕС рассчитывать в обозримой перспективе не стоит, это может запустить далеко идущие процессы внутри украинских элит и общества. Внутри которых могут появиться вопросы – "готовы ли мы действительно воевать 21 год, как говорит Мединский" и "так ли уж неприемлемы все требования РФ, которые нам сейчас выдвигаются? Либо можно о чем-то говорить?".



Впрочем, вопросы эти могут зазвучать действительно громко только в случае, если резко ухудшится ситуация на фронте для ВСУ. До тех пор пока фронт держится, а россияне наступают медленно, в военно-политическом руководстве Украины будет сохраняться уверенность (транслируемая и на украинское общество), что длинную войну год-два страна выдержит, хотя и дорогой ценой. А там, глядишь, что-то и на Западе изменится, либо в России ситуация пройдёт вразнос.



Собственно, ситуация на фронте и определит в огромной степени дальнейшее развитие событий. В том числе подтвердит или опровергнет верность популярной в РФ теории, что Москва может достигнуть своих целей и военным путем.

Впрочем, все ещё сохраняется шанс, что проверять верность этой теории не придется - если Трамп и Путин смогут согласовать в ближайшее время "мирную сделку" с прекращением огня по линии фронта.