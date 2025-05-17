Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил "более страшной войной", если Запад будет ставить ультиматумы Кремлю в переговорном процессе относительно конфликта РФ с Украиной.

Соответствующая публикация появилась на странице Медведева в соцсети Х.

"Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует помнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к прекращению военных действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более страшной стадии войны с новым оружием и участниками", – пишет зампред Совбеза РФ.

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