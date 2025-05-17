Госсекретарь США Марко Рубио позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Заявляется, что обсуждалось продолжение российско-американских контактов.

"Лавров отметил позитивную роль Вашингтона в том, что Киев принял предложение Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с Вашингтоном по украинскому урегулированию. Рубио приветствовал договоренности об обмене пленными и о подготовке сторонами своего видения условий перемирия", - говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече в Стамбуле обе делегации договорились обменяться перечнем условий для прекращения огня.

Перед этим агентство Bloomberg опубликовало пять основных требований РФ на переговорах в Стамбуле.

Подробно о перспективах развития ситуации после переговоров в Стамбуле мы писали в отдельном материале.

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