Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече в Стамбуле обе делегации договорились обменяться перечнем условий для прекращения огня.

Об этом он заявил во время общения с журналистами.

По словам Пескова, российская сторона в настоящее время готовит такой перечень.

Информацию в СМИ о том, что в перечень российских условий входит вывод украинских войск со всей территории всех четырех областей, комментировать не стал ("сливы" мы комментировать не будем).

При этом отмечается, что встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна "при достижении определённых договорённостей делегаций двух стран".

Песков подчеркнул, что для России при подписании документов между российской и украинской делегациями "главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины".

Напомним, с мая 2024 года РФ утверждает, что президент Зеленский является "не легитимным". Киев и страны Запада эти утверждения отвергают.

Ранее издание Bloomberg опубликовало пять основных требований РФ на переговорах в Стамбуле.

Детальнее ситуацию вокруг переговоров мы анализировали в отдельном материале.