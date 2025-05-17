На встрече в Стамбуле делегации договорились обменяться условиями для прекращения огня - Кремль
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече в Стамбуле обе делегации договорились обменяться перечнем условий для прекращения огня.
Об этом он заявил во время общения с журналистами.
По словам Пескова, российская сторона в настоящее время готовит такой перечень.
Информацию в СМИ о том, что в перечень российских условий входит вывод украинских войск со всей территории всех четырех областей, комментировать не стал ("сливы" мы комментировать не будем).
При этом отмечается, что встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна "при достижении определённых договорённостей делегаций двух стран".
Песков подчеркнул, что для России при подписании документов между российской и украинской делегациями "главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины".
Напомним, с мая 2024 года РФ утверждает, что президент Зеленский является "не легитимным". Киев и страны Запада эти утверждения отвергают.
Ранее издание Bloomberg опубликовало пять основных требований РФ на переговорах в Стамбуле.
Детальнее ситуацию вокруг переговоров мы анализировали в отдельном материале.