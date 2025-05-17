Глава РФ Владимир Путин не захотел даже рассматривать подготовленный США, европейцами и Киевом план из 22 пунктов, который ему хотел представить специальный представитель американского президента Стивен Уиткофф.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.

По словам собеседников издания, подобный план из 22 пунктов подробно обсуждался в телефонном разговоре между украинскими и американскими чиновниками.

При этом Украину представляли глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров, США — Уиткофф, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Дональда Трампа в Киеве Кит Келлог.

Отмечается, что после отказа Путина обсуждать этот план, Уиткофф отменил свою поездку в Москву на прошедшей рабочей неделе (12–16 мая).

О самом мирном плане, который описывает FT, пока ничего неизвестно.

Напомним, один из членов украинской делегации во время переговоров заявил, что Россия планирует напасть на Польшу в 2030 году.

О плане Зеленского и контрплане Путина на переговоры в Стамбуле мы писали в отдельном материале.