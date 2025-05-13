Варшава опровергла слова спецпредставителя президнта США генерала Кита Келлога о намерении отправить польских военных в помощь Киеву.

Об этом заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, передаёт местное издание Wprost.

"Польские военнослужащие не окажутся на украинской территории, и по этому вопросу в польском обществе существует консенсус", – подчеркнул министр.

Касательно слов Келлога Косиняк-Камыш предположил, что речь могла идти о логистическом значении Польши в обеспечении миссии, которую готовят союзники Украины.

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