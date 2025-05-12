Польша закрывает генеральное консульство Российской Федерации в Кракове.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Радослав Сикорский на своей странице в социальной сети Х.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил РФ в масштабном пожаре в торговом центре Варшавы, который произошел в мае 2024 года.

"Теперь мы точно знаем, что причиной большого пожара в торговом центре на Маривильской в Варшаве стал поджог, заказанный российскими спецслужбами. Часть виновных уже задержана, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!" - сообщил вчера в своих соцсетях Туск, впрочем, не объяснив, на основании чего были сделаны выводы о причастности к ЧП россиян.

"В связи с доказательствами того, что российские спецслужбы совершили позорный акт диверсии против торгового центра на улице Маривильской, я принял решение об отзыве согласия на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал сегодня в соцсети Сикорский.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала решение польских властей неадекватным и заявила, что Россия на него ответит.

После публикации приведенных заявлений польская прокуратура сообщила, что в поджоге варшавского ТЦ подозревает двух украинцев, работавших на российские спецслужбы. Один гражданин Украины по имени Даниил был арестован в Литве, второй, Александр, находится в РФ.

Напомним, в мае прошлого года СМИ писали о диверсионных операциях России в Европе: поджоге склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина IKEA в Литве.

Также в мае прошлого года пресса сообщала, что Великобритания объявила о высылке военного атташе РФ из-за "злонамеренной деятельности".